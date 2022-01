Innsbruck: Alko-Lenker fährt bei „Rot“ in Kreuzung – 3 Verletzte

Der junge Mann fuhr trotz „Rot“ auf einer Ampel in die Kreuzung ein und stieß dabei mit dem Auto eines 34-Jährigen zusammen. Die beiden Lenker sowie der Beifahrer des 34-Jährigen wurden verletzt.Der Autolenker und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie fuhren selbstständig in die Klinik.Durch die Wucht des Aufpralls war der 3,5 Tonnen schwere Klein-Lkw umgestoßen worden. Das Fahrzeug kam laut Polizei seitlich auf der Fahrbahn zu liegen.Dem 23-jährigen Österreicher wurde wegen seiner mittleren Alkoholisierung der Führerschein vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

apa