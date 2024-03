Innsbruck: Arbeiter von Baustellenzug im Brennerbasistunnel erfasst - tot

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des aus Oberbayern stammenden Arbeiters feststellen. Der 36 Meter lange Zug war von einem 51-jährigen Ungarn gelenkt worden, teilte die Polizei Freitagfrüh mit. Dieser fuhr die Lok in südliche Richtung. Sie transportierte Material und Arbeiter zu den Arbeitsbereichen im Haupttunnel in Richtung Brenner.Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde indes eine gerichtliche Obduktion des Leichnams angeordnet. Nach Abschluss der Erhebungen würden Berichte an die Staatsanwaltschaft, die zuständige Sicherheitsbehörde und das Arbeitsinspektorat erstattet, hieß es.Ein Großaufgebot an Rettung, Feuerwehr und Exekutive war an Ort und Stelle. Den Arbeitern auf der Baustelle H41 Sillschlucht-Pfons stand ein Kriseninterventionsteam zur Seite, verlautete die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE, die Familie und Angehörigen des Verstorbenen ihr Mitgefühl ausdrückte.