Innsbruck: Betrunkener klettert auf Waggon und erleidet Stromschlag

Ein Mann und eine Frau im Alter von 30 Jahren haben Freitagabend am Innsbrucker Frachtenbahnhof einen heftigen Stromschlag durch eine 15 kV-Oberleitung erlitten und sind schwer bis lebensgefährlich verletzt worden.Der betrunkene Mann stieg auf einen Kesselwagen und geriet dabei in den Stromkreis. Als die Frau ihn wegziehen wollte, bekam sie ebenfalls einen Stromschlag. Beide stürzten vom Waggon aufs Gleisbett.Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt, indem er Verbrennungen am ganzen Körper davontrug. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und zog sich Verbrennungen an beiden Beinen zu. Unbeteiligte hörten den Knall des Spannungsüberschlages und verständigten die Rettung. Nach der notärztlichen Versorgung wurden die beiden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.