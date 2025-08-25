Im Stadtteil Wilten kam es zum Brand: Das Feuer ging offenbar vom obersten Stock eines Abbruchhauses aus. Er weitete sich weiter aus und griff auf den Balkon und die Fassade über. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204272_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck und Freiwilligen Feuerwehr Wilten schlugen Flammen aus sämtlichen Fenstern der Nordseite des Gebäudes. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204275_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Brand konnte von den Wehrleuten durch mehrere Atemschutztrupps gelöscht werden. Im Haus nächtigten vier Personen, wovon drei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht wurden. <h3>\r\nHantieren mit offenem Feuer als mögliche Brandursache<\/h3>Als Brandursache dürfte nach derzeitigen Stand der Ermittlungen, das Hantieren mit offenem Feuer in Frage kommen. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204278_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Wilten mit elf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>