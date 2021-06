Innsbruck: Frau stürzt auf Weg zu Party in Sillschlucht

Auf dem Weg zu einer Party ist Sonntagfrüh in der Sillschlucht bei Innsbruck eine 27-jährige Deutsche über eine zehn bis 15 Meter hohe Felswand abgestürzt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in die Klinik nach Innsbruck gebracht.