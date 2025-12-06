Der bislang unbekannte Täter hatte dreimal versucht, mit dem Messer in Richtung des Kopfes des Opfers zuzustechen, berichtete die Polizei am Samstag. Das Opfer schützte sich mit erhobenen Armen vor den Attacken und erlitt dabei eine fünf Zentimeter lange Rissquetschwunde am rechten Arm. Der 34-jährige Italiener wurde in der Klinik ambulant versorgt, das Opfer stammt nicht aus Südtirol. Die Fahndung nach dem Täter verlief vorerst negativ, hieß es. <BR \/><BR \/>Der Tat sei eine verbale Auseinandersetzung in einer Tagesaufenthaltsstelle in der Tiroler Landeshauptstadt vorangegangen. Daraufhin soll der Unbekannte den Italiener bis zum Tatort in der Kärntner Straße verfolgt haben. Die Exekutive bittet etwaige Zeugen, sich zu melden.