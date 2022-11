Innsbruck: „Klimaaktivisten“ machen bei SUVs Reifen platt

In einem Schreiben, das auf Windschutzscheiben befestigt worden war, hieß es: „Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich“. Bei der Polizei waren noch keine Anzeigen eingegangen, hieß es zur APA.Daher könne man die Vorfälle auch nicht bestätigen bzw. angeben, wie viele Autos betroffen sind. Allerdings waren der Polizei die Fotos aus Innsbruck bekannt. Auf Twitter bekannte sich die Gruppe „The Tyre Extinguishers“ zu den Vorfällen und gab an, dass sich in vielen Städten weltweit autonome Gruppen an SUV-Reifen zu schaffen machten und postete entsprechende Bilder.In dem Rechtfertigungsschreiben auf den Windschutzscheiben hieß es weiters: „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto. Wir haben dies getan, weil das Herumfahren in städtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug enorme Folgen für andere hat.“