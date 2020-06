Innsbruck-Land: Paragleiter von Greifvogel attackiert

Das Tier sei in einer Höhe von rund 1100 Metern mehrmals auf ihn zugekommen und habe ihn attackiert, berichtete der Schweizer der Polizei. Bei Ausweichmanövern blieb der 54-Jährige schließlich in einer Baumkrone hängen.Er habe sich zu sehr auf den Vogel konzentriert und deshalb die Nähe zu den Baumwipfeln übersehen, gab der Mann an. Er wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau unverletzt geborgen und konnte anschließend selbstständig ins Tal absteigen.

apa