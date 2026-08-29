<BR \/>Gegen 19 Uhr wurde ein Passant am vergangenen Donnerstag auf einen reglosen Körper im Inn, bzw. am Innufer aufmerksam. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten fest, dass die Person tot war. <BR \/>Mit der Unterstützung der Wasserrettung Innsbruck wurde der Leichnam geborgen. Bei dem toten Mann handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen seit dem 16. August 2026 aus Ötz abgängigen 29-jährigen Türken, heißt es in der Aussendung der Nordtiroler Polizei.<BR \/><BR \/> Die am Freitag durchgeführte Obduktion am Leichnam lieferte keine Hinweise auf Fremdverschulden beim Tod des Mannes, so die Beamten abschließend.