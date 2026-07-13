Um kurz vor 9 Uhr wurde die Innsbrucker Polizei über den Fund informiert. Sprengstoffspezialisten rückten umgehend an. Die Straßen zwischen der Andechsstraße und der Olympiastraße wurden sicherheitshalber für den Verkehr gesperrt.<BR \/><BR \/><BR \/>Eine Stunde später kam die Entwarnung. „Glücklicherweise stellte sich die Annahme als falsch heraus“, hieß es auf Nachfrage der TT von der Polizei. Die vermeintliche Fliegerbombe bei einer Baustelle aus dem Zweiten Weltkrieg war wohl „ein verdächtig aussehender Betonklumpen.“