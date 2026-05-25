Am vergangenen Samstag kam ein kleines Wisentjungtier gesund zur Welt und sorgt seitdem für große Freude beim gesamten Zoo-Team.<BR \/><BR \/>Das Jungtier entwickelt sich bislang sehr gut und lebt sich bestens in seinem neuen Zuhause ein. Noch hält es sich überwiegend in unmittelbarer Nähe seiner Mutter auf, bei der es Schutz und Sicherheit sucht. Besucherinnen und Besucher können mit etwas Glück bereits einen Blick auf das junge Wisent werfen.<BR \/><BR \/>Die Geburt eines Wisents ist für den Alpenzoo stets ein besonderer Erfolg. Als Europas größtes Landsäugetier galt der Wisent in der Wildbahn lange Zeit als ausgestorben. Dank internationaler Zucht- und Schutzprogramme konnte die Art jedoch erfolgreich erhalten werden.<BR \/><BR \/>Der Alpenzoo engagiert sich seit vielen Jahren aktiv im europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Wisente. Erst Anfang dieses Jahres wurde gemeinsam mit Tieren anderer europäischer Zoos ein Wisent aus dem Alpenzoo im Rahmen eines Auswilderungsprojekts nach Aserbaidschan gebracht und dort erfolgreich ausgewildert.