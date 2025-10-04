Ein Großaufgebot an Einsatzkräften lokalisierte den Wagen im Fluss und barg eine Person aus dem Fahrzeug. Zu ihrem Zustand gab es vorerst keine Angaben, die Klärung der Identität laufe, hieß es von der Polizei am frühen Abend. Auch sei die Zahl der Insassen zum Unfallzeitpunkt noch unklar.<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr, das Auto war in Richtung Westen unterwegs. Bei der Ausfahrt touchierte der Pkw in einer Rechtskurve eine Betonleitwand, woraufhin der Wagen von der Straße abkam, durch die Luft geschleudert wurde und in den Inn abstürzte. Augenzeugen setzten unverzüglich einen Notruf ab.<BR \/><BR \/>Die aufwendigen Bergungsarbeiten machten im Unfallbereich eine Sperre der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck notwendig. Innerhalb kurzer Zeit reichten die Kolonnen kilometerweit zurück, berichtete der ÖAMTC. Bis zum frühen Abend hatte sich der Stau noch nicht aufgelöst.