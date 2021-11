Inntalautobahn: Sohn soll Mutter mit Messer attackiert haben

Der Attacke soll ein Streit vorausgegangen sein, nachdem die Frau staubedingt kurz vor der Ausfahrt Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) anhalten musste.Der Deutsche stieg laut Polizei aus dem Auto aus, öffnete die Fahrertür und soll seine Mutter verletzt haben.Mehrere Menschen, die auch auf der Autobahn waren, eilten der Frau - eine griechische Staatsbürgerin - zu Hilfe und überwältigten den Mann. Sie konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixieren.Der 40-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen.Der Sohn soll seine Mutter mit einem Küchenmesser verletzt haben, das sichergestellt wurde. Der 40-Jährige habe es nach der Attacke weggeworfen, hieß es.Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, Einvernahmen von Opfer und dem mutmaßlichen Täter waren aber vorerst noch nicht möglich. Die 72-Jährige soll am Donnerstag vernommen werden.

apa