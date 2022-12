Foto: © FF Waidbruck

In den frühen Abendstunden wurden die Feuerwehren von Waidbruck und Barbian zu einer Fahrzeugbergung gerufen: Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes, das gerade im Einsatz beim Huber Hof in Barbian stand, war auf der schneebedeckten Fahrbahn hängen geblieben.Trotz Winterreifen und Ketten war es der Besatzung nicht möglich, die steile Zufahrtsstraße hinaufzufahren.Der Rettungswagen musste mittels Seilwinde geborgen werden. Die Feuerwehren unterstützen daraufhin die Sanitäter beim Verladen des Patienten, damit dieser so schnell wie möglich ins Krankenhaus Transportiert werden konnte.