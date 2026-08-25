Aus einem Auto stahl er eine Kameradrohne. Beim anderen Auto verletzte sich der junge Mann, fand keine Beute im Wageninneren und suchte das Weite.<BR \/><BR \/>Die Angestellten des Hotels Bavaria reagierten aber sehr schnell. Sie sichten die Hotelaufnahmen der Videoüberwachung und stellen eine Aufnahme ins Internet und Infos zum Diebstahl. Mit dem Zusatz: „Sollten Sie Informationen dazu haben, würden wir uns sehr freuen. Sie können Ihre Informationen im Hotel Bavaria abgeben.“<BR \/><BR \/>Es dauert nicht lange, bis zwei Hinweise der Kommissare auf Instagram und Facebook bei den Geschädigten eingingen, in denen mitgeteilt wurde, dass sich der verdächtige Mann als Patient in der Annaklinik aufhalte. Am vergangenen Sonntagnachmittag wurde der mutmaßliche Autoeinbrecher dann gegen 17 Uhr in der Georgenkirche in Obermais, die sich nur knapp unterhalb des Parkplatzes befindet, gesehen.<BR \/><BR \/>Beamte der Staatspolizei, die von den Betreibern des Hotels Bavaria gerufen worden waren und denen auch der Stick mit den Videoaufnahmen übergeben worden war, machten den Mann schließlich in der Annaklinik ausfindig. Der mutmaßliche Autoeinbrecher wurde von Beamten der Staatspolizei identifiziert und verwarnt.