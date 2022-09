Intensive Kontrollen am Brenner: Eine Verhaftung

Mit dem zunehmenden Fahrzeug- und Personenverkehr an der Staatsgrenze am Wochenende hat die Polizeiinspektion am Brenner die Kontrollen verschärft. Insbesondere wurden die nach Italien einreisenden Fahrzeuge und Züge kontrolliert.Insgesamt wurden Dutzende Fahrzeuge, zahlreiche Züge und 126 Personen kontrolliert. Darunter waren 40 ausländische Staatsangehörige, die nach Italien einreisen wollten, aber die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllten. Ihnen wurde die Einreise verweigert und sie kehrten nach Österreich zurück.Bei einer Zugkontrolle am Sonntagmorgen wurde in einem EuroCity-Zug aus München ein rumänischer Staatsbürger ausfindig gemacht. Als der Mann die Beamten sah, versuchte er den Zug zu verlassen. Bei den darauffolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass nach dem Mann gefahndet wurde, da er wegen Raubs und versuchten Mordes eine Haftstrafe von 8 Jahren und 8 Monaten verbüßen muss. Der Flüchtige wurde verhaftet und ins Gefängnis von Bozen gebracht.