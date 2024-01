Intensive Kontrollen am Wochenende – Drogen und Verkehrsdelikte

Verstöße gegen den Straßenverkehrskodex

Tramin: Zu Fuß auf Streife

Dutzende Carabinieri standen und um die Autobahnausfahrt Neumarkt/Auer im Einsatz. Über 300 Autos und 450 Personen wurden überprüft.Dabei stellten die Ordnungshüter 20 Gramm Marihuana und Haschisch sowie in einem Fall auch flüssiges Marihuana in einer E-Zigarette sicher.Vor allem Touristen, die auf dem Weg in die Berge zum Skifahren waren, hatten die Drogen bei sich.4 italienische Urlauber wurden bei den zuständigen Stellen als Drogenkonsumenten gemeldet.Neben Drogenvergehen haben die Ordnungshüter auch Verstöße gegen den Straßenverkehrskodex geahndet, wie etwa abgelaufene technische Hauptuntersuchungen, Geschwindigkeitsübertretungen, die Nicht-Einhaltung des Sicherheitsabstandes und das Fehlen eines Kindersitzes.Die Carabinieri von Tramin gehen indes seit mehreren Wochen vermehrt zu Fuß Streife, um Wohnungseinbrüche zu verhindern und um ins direkte Gespräch mit den Bürgern zu kommen.In einem Park nahe des Kindergartens wurde im Zuge dieser Streifengänge ein 21-jähriger Mann beim Rauchen eines Joints ertappt und gemeldet.