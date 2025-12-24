Die Bilanz der bisherigen Wintersaison fällt umfangreich aus: Insgesamt 122 Rettungseinsätze mussten die Carabinieri-Skistreifen auf den Pisten durchführen, elf davon mit Unterstützung des Notarzthubschraubers.<BR \/><BR \/> Darüber hinaus wurden 49 Skiunfälle registriert. In allen Fällen führten die Einsatzkräfte entsprechende Ermittlungen durch, um die genaue Unfallursache zu klären und zu überprüfen, ob die geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten worden waren.<BR \/><BR \/>Parallel zur Rettungstätigkeit intensivierten die Carabinieri ihre präventiven Kontrollen auf den Skipisten. Dabei wurden 18 Verwaltungsstrafen gegen Skifahrer verhängt. Die Beanstandungen reichten vom Nichttragen des Schutzhelms über riskantes und regelwidriges Fahrverhalten bis hin zum Skifahren unter Alkoholeinfluss.