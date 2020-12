Intensive Kontrollen in Bozen: Drogen beschlagnahmt, 4 Festnahmen

Die Polizei nahm die Gegend rund um den Bahnhofspark, die Perathonerstraße und die Südtirolerstraße sowie mehrere Tiefgaragen unter die Lupe.Am Montag wurde ein 26-Jähriger aus Burkina Faso, der 20 Gramm Marihuana mit sich führte, auf freiem Fuß angezeigt. Ein 21-jähriger Gambier, der eine Haftstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten erhalten hatte, wurde aufgespürt und verhaftet. Auch eine Hausdurchsuchung führte die Polizei durch, bei welcher ein 21-jähriger Nigerianer mit 6 Dosen Heroin erwischt und angezeigt wurde.Am Morgen des zweiten Kontrolltages wurde ein 23-jähriger Gambier aufgehalten und auf die Polizeiwache begleitet, der sich bereits in der Vergangenheit zahlreiche Delikte zu Schulden kommen lassen hatte. Unter anderem war er durch verbale Attacken gegen die Stadträtin Johanna Ramoser aufgefallen.Am Dienstagnachmittag wurden größere Kontrollen in der Umgebung der Perathonerstraße und des Kapuzinerparks vorgenommen. Im Zuge dessen erteilten die Ordnungshüter einem Gambier und einem Marokkaner, die sich illegal in Italien aufhielten, die Anordnung, das Land innerhalb von 7 Tagen zu verlassen.In der Schlachthofstraße wurden am gestrigen Abend außerdem 3 bereits vorbestrafte Tunesier im Alter von 21, 28 und 34 Jahren festgenommen. Sie waren in einem geparkten Fahrzeug dabei ertappt worden, wie sie Drogen verpackt hatten. So konnten die Beamten 30 Gramm Kokain, 13 Gramm Marihuana, eine Präzisionswaage und Bargeld beschlagnahmen.

