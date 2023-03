Intensive Kontrollen in Bozen: Drogen und Belästigungen

In Bozen wurden in den vergangenen beiden Tagen 68 Personen kontrolliert. 2 Ausländer ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung kassierten Anzeigen, 7 weitere ausländische Staatsbürger, die Passanten belästigten kassierten ein Aufenthaltsverbot für den Bahnhofspark.Im Stadtteil Don Bosco durchsuchte die Staatspolizei in Zusammenarbeit mit der Finanzwache eine Wohnung eines Paares. Dabei entdeckten die Ordnungshüter rund 100 Gramm Kokain und 200 Gramm Haschisch. Zudem wurden 2500 Euro beschlagnahmt. Das Paar kassierte eine Anzeige.In der Rittnerstraße wurde ein Mann mit 28 Dosen Heroin – rund 10 Gramm – ertappt. Auch er kassierte eine Anzeige.