Intensive Kontrollen in Meran

Die Meraner Staatspolizei und die Turiner Kriminalpräventionseinheit „Piemont“ kontrollierten die Umgebung des „Eurotel“, wo zuletzt vermehrt illegale Aktivitäten in Zusammenhang mit Drogenhandel und dergleichen gemeldet worden waren.Später zogen die Ordnungshüter weiter in Richtung Theaterplatz und Freiheitsstraße und nahmen später auch die Umgebung der Bahnhöfe von Meran und Untermais genauer unter die Lupe. Hierbei wurden auch einige Fahrgäste kontrolliert. Zuletzt wurden schließlich in der Reichsstraße Kontrollen durchgeführt.Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollaktion mehr als 70 Personen kontrolliert, 29 waren bereits vorbestraft.