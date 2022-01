Intensivstation: 12-mal höheres Risiko für Ungeimpfte

Zum Stichtag benötigten 4 geimpfte und 7 ungeimpfte Personen in Südtirol Intensivbetreuung nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Umgerechnet auf 100.000 Geimpfte bzw. Ungeimpfte ergibt sich damit für Nicht-Immunisierte ein rund 12-mal höheres Risiko, auf die Intensivstation zu kommen. Bei den geimpften Patienten auf der Intensivstation liegt die Immunisierung zudem durchschnittlich 7 bis 8 Monate zurück; der Impfschutz hat demnach bereits stark nachgelassen.Auf den Normalstationen liegen 54 Covid-Patienten, davon sind 24 ungeimpft, umgerechnet auf die geimpfte bzw. ungeimpfte Bevölkerungsgruppe ergibt sich ein 6-faches Risiko für Ungeimpfte, spitalärztliche Versorgung in Anspruch nehmen zu müssen.Auch im Vergleich zum Lebensalter zeigt sich – immer auf 100.000 Geimpfte bzw. Ungeimpfte gerechnet - eine klare Tendenz: Unter 70-Jährige haben ein 15-fach höheres Risiko, Menschen unter 60 gar ein 20-faches. In die Analyse einbezogen werden nur jene Patienten, die aufgrund einer Covid-19-Diagnose aufgenommen werden.

stol