Über 1000 Todesopfer in weniger als einem Jahr: 96 Südtiroler Gemeinden verzeichnen mindestens eine Bürgerin oder einen Bürger, die/der an oder mit Corona gestorben ist. Welche Gemeinden haben – im Verhältnis zur Bevölkerung – besonders viele Todesfälle? s+ zeigt es in der Infografik.