Interaktiver Impfreport: Tempo zieht an, aber Südtirol hinkt weiter hinterher

Man kommt nicht drum herum: In Österreich steht der Lockdown vor der Tür – und die dortige Impfquote ist niedriger als in Südtirol. Dennoch steht unser Land in Sachen Infektionsgeschehen schlechter da als viele italienische Regionen. Die interaktive Grafik zeigt, woran das liegt. + Von Michele Manca