Derzeit laufen die Nachrückverfahren für die letzten vier Plätze. <BR /><BR />Die Fakultät ist bekanntlich in der Claudiana angesiedelt und eine Außenstelle der renommierten Universität „Cattolica". Insgesamt sind für die Zulassung zum ersten Studienjahr des Jahrgangs 2025/26 in Bozen 477 Bewerbungen eingegangen, davon 327 für die 50 EU-Plätze und 150 für die zehn Nicht-EU-Plätze. <BR /><BR />An der Aufnahmeprüfung nahmen schlussendlich immer noch 365 Bewerber teil, davon 271 für das Kontingent der 50 EU-Plätze und 94 für das Kontingent der zehn Nicht-EU-Plätze.<BR /><BR />Von den „Siegern" haben sich 48 EU-Studierende sowie acht Nicht-EU-Studierende tatsächlich immatrikuliert. Die Frist endet am 5. September. Dennoch werden mit kommendem Montag die während des Augusts pausierten Nachrückverfahren wieder aufgenommen, um die vier noch offenen Studienplätze zu vergeben. Die Verfahren werden fortgesetzt, bis alle verfügbaren Plätze vergeben sind. <BR /><BR />Von den bereits immatrikulierten 56 Studierenden sind diesmal 25 in der Region Trentino-Südtirol ansässig (davon zwölf in Südtirol und 13 im Trentino). Noch nicht bekannt ist, wie viele Studierende dabei um ein Stipendium des Landes (Voraussetzungen: Zweisprachigkeit B2 und vierjährige Dienstverpflichtung) angesucht haben.<h3>
400 Bewerbungen im ersten Jahr</h3>Zufrieden zeigt sich Landesrat Dr. Hubert Messner: „Bereits im ersten Jahrgang konnten wir – nach mehr als 400 Bewerbungen – 60 engagierte Studierende begrüßen, was den großen Bedarf und das Potenzial dieses Studienmodells deutlich gemacht hat. Nun, für das Studienjahr 2025/26, verzeichnet die Medizinfakultät wieder über 400 Bewerbungen." <BR /><BR />So wachse „nicht nur unsere Ausbildungsstruktur nachhaltig, sondern wir legen zugleich den Grundstein für eine Versorgung, die Fachkräfte langfristig bindet und unser Südtiroler Gesundheitssystem attraktiver macht und insgesamt stärkt", ist der Landesrat überzeugt.