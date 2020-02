International gesuchter Drogenhändler in Schwaben gefasst

Bei einer Routinekontrolle bei Lindau seien Unregelmäßigkeiten bei der Kfz-Zulassung des Wagens des in Österreich gemeldeten Kosovo-Albaners aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit.Nach einer genaueren Überprüfung des 29-Jährigen stellte sich heraus, dass er von der internationalen Polizeiorganisation Interpol zur Auslieferung gesucht wird. Der Mann soll 2015 untergetaucht sein. Einen Führerschein besaß er nicht. Bei der Kontrolle am späten Freitagabend trug er ein verbotenes Springmesser bei sich.

apa/dpa