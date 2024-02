Internationaler Drogenring zerschlagen: Festnahmen auch in Südtirol

1300 Kilogramm Haschisch importiert

Nach Erkenntnissen der Finanzpolizei von Pisa hatte sich eine kriminelle Vereinigung gebildet, die für die Herstellung, den Besitz und den illegalen Handel mit einer großen Menge an Drogen, insbesondere Haschisch, verantwortlich war. Diese Aktivitäten hatten eine transnationale Dimension, da die Drogen aus Marokko und Spanien nach Italien importiert und anschließend verteilt wurden.Die Ermittlungen ergaben, dass eine kriminelle Struktur, geleitet von einer Familie marokkanischer Herkunft, zwischen Italien, Spanien und Marokko operierte. Die Drogen wurden von Spanien nach Italien überführt, wobei Lastwagen mit spanischen Kennzeichen und von korrumpierten Fahrern geführt wurden. Diese nutzten den Grenzübergang von Ventimiglia in Ligurien und tarnten die Drogen mit Obstbäumen oder Autobatterien. In Italien wurden die Drogen dann von den Komplizen entgegengenommen und weiterverteilt.Die kriminelle Organisation, bestehend aus 18 Mitgliedern verschiedener Nationalitäten, darunter Marokkaner, Afghanen, Spanier, Senegalesen und Italiener, hatte ihre operative Basis in der Provinz Bergamo, wo eine Farm, die zur Käseproduktion diente, als Versteck für die Drogen genutzt und von Komplizen bewacht wurde.Der Drogenring wird beschuldigt, rund 1300 Kilogramm Haschisch im Wert von etwa 4,5 Millionen Euro illegal importiert zu haben. Die erzielten Gewinne wurden von einem der Hauptakteure des Rings über kriminelle Finanzmakler direkt nach Spanien transferiert.