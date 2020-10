Internationaler Handel mit Kriegswaffen: 4 Italiener festgenommen

In den Wohnungen der Festgenommenen in der lombardischen Provinz Varese wurde ein Waffenarsenal mit mehr als 50 Gewehren, Pistolen, Handgranaten und Maschinenpistolen, sowie 10.000 Pistolenkugeln entdeckt und sichergestellt, teilte die Polizei am Samstag mit.Bei den Festgenommenen handelt es sich um Italiener. Der Waffenhandel diente nicht dem internationalen Terrorismus, stellten die Ermittler fest.

