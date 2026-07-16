Im gesamtstaatlichen Bericht zu den Lernstandserhebungen, die im Frühjahr des Schuljahres 2025\/26 durchgeführt worden waren, wurden für die deutschsprachige Schule die Ergebnisse in den Fachbereichen Englisch und Mathematik der Abschlussklassen der Mittelschule und der Oberstufe berücksichtigt. <BR \/><BR \/>Die Daten der Lernstandserhebung im Fachbereich Deutsch stellt das Invalsi der Landesevaluationsstelle für das deutschsprachige Bildungssystem erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung. <h3>\r\nEnglisch<\/h3>Im Fachbereich Englisch bleiben die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler an den deutschsprachigen Mittelschulen hervorragend: Im Leseverstehen (Reading) erreichen 92 Prozent der Lernenden das Niveau A2 (+1 Prozentpunkt gegenüber 2025). Dieser Anteil liegt über jenem der Makroregion Nordosten (88 Prozent) und insbesondere über dem gesamtstaatlichen Wert (83 Prozent). Im Hörverstehen (Listening) erreichen 95 Prozent der Südtiroler Jugendlichen das Niveau A2 (plus 1 Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr), gegenüber 81 Prozent im Nordosten und 70 Prozent auf gesamtstaatlicher Ebene. <BR \/><BR \/>Auch in den Abschlussklassen der deutschsprachigen Schulen der Oberstufe bestätigen sich die Ergebnisse in den Englischtests: Im Leseverstehen (Reading) erreichen 88 Prozent der Jugendlichen das Niveau B2 (plus 9 Prozentpunkte gegenüber der vorherigen Erhebung). Dieser Anteil liegt weit über jenem der Makroregion Nordosten (71 Prozent) und dem gesamtstaatlichen Wert (63 Prozent). Im Hörverstehen (Listening) erreichen 92 Prozent der Schülerinnen und Schüler der deutschsprachigen Schulen das Niveau B2 (plus 4 Prozentpunkte), gegenüber 65 Prozent im Nordosten und 48 Prozent in Italien insgesamt. <h3>\r\nMathematik<\/h3>In Mathematik erreichen 52 Prozent der Schülerinnen und Schüler der deutschsprachigen Mittelschule mindestens Kompetenzstufe 3. Kompetenzen auf diesem Niveau sind Voraussetzung dafür, dass mathematische Problemstellungen im Alltag eigenständig bewältigt werden können. Dieser Wert ist gegenüber 2025 unverändert, liegt leicht unter dem gesamtitalienischen Durchschnitt (55 Prozent) und deutlicher unter dem Wert der Makroregion Nordosten (62 Prozent). <BR \/><BR \/>In den Abschlussklassen der Oberstufe erreichen 74 Prozent der Schülerinnen und Schüler mindestens Kompetenzstufe 3 (plus 1 Prozentpunkt gegenüber 2025). Dieses Ergebnis liegt deutlich über dem gesamtitalienischen Durchschnitt (52 Prozent) sowie über dem Durchschnitt des Nordostens (63 Prozent). <BR \/><BR \/>„Zu berücksichtigen ist, dass das Verständnis mathematischer Aufgabenstellungen eine sichere Lesekompetenz voraussetzt. Mathematische Leistungen dürfen daher nicht isoliert von den sprachlichen Kompetenzen bewertet werden“, betont Klaus Niederstätter, Leiter der Landesevaluationsstelle für das deutschsprachige Bildungssystem.<h3>\r\nStaatsweit hinken Schüler dem Niveau von vor Corona hinterher<\/h3>Insgesamt zeigen die neuen Invalsi-Daten, dass viele Schüler in Italien noch immer hinter dem Leistungsniveau von vor Corona zurückbleiben. Besonders in Mathematik offenbaren sich anhaltende Defizite. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/corona-wirkt-nach-italiens-schueler-kaempfen-weiter-mit-defiziten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier die Details)<\/a>