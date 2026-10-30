„Wir wollen die Südtiroler Kleinunternehmen auf ihrem Weg zu Wachstum, Innovation und nachhaltiger Entwicklung bestmöglich begleiten und unterstützen. Darum wurden die bereitgestellten Geldmittel erhöht, zudem werden Aspekte wie das Engagement für die Mitarbeitenden, für die Umwelt und die wirtschaftliche Stabilität stärker berücksichtigt“, betont Landesrat Galateo. <h3>\r\nDie wichtigsten Neuerungen<\/h3>Durch die angepassten Kriterien wird der Kreis jener, die um die Beiträge ansuchen können, erweitert: Freiberufler und Selbstständige können damit auch nach den ersten fünf Tätigkeitsjahren weiter unterstützt werden. Zudem wird künftig auch die Ausstattung von Fahrzeugen gefördert. Die zur Verfügung stehenden Geldmittel steigen um 2 Millionen auf insgesamt 7 Millionen Euro an. <BR \/><BR \/>Neuerungen gibt es zudem bei den Bewertungskriterien und der Punktevergabe: Die maximale Punktezahl sinkt von 120 auf 100 Punkte, dabei sind bis zu jeweils 35 Punkte für die soziale Nachhaltigkeit, für die Umweltnachhaltigkeit und für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit möglich. Zudem wurden einige technische und begriffliche Präzisierungen vorgenommen und eine Aufteilung der Geldmittel nach Wirtschaftssektoren vorgenommen.<BR \/><BR \/>Unternehmen, die um die Landesbeihilfen ansuchen möchten, können dies im Zeitraum vom 4. Jänner bis 31. März 2027 tun. Informationen dazu gibt es in der Abteilung Wirtschaftsentwicklung.