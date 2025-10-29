<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Ab 3. November 2025 können die HGV-Mitglieder monatliche kostenlose Sprechstunden in den vier <b>HGV-Bezirksbüros<\/b> in <b>Bozen<\/b>, <b>Meran<\/b>, <b>Brixen<\/b> und <b>Bruneck<\/b> in Anspruch nehmen.<BR \/><h3>\r\nKompetente Unterstützung bei Finanzierungsthemen<\/h3>„Ziel der neuen Kooperation ist es, Betriebe aus Hotellerie und Gastronomie bei Fragen rund um Finanzierungen und Garantien professionell zu begleiten und praxisnahe Orientierung zu bieten“, betonen HGV-Präsident Manfred Pinzger und Angelika Wiedmer, Präsidentin von Garfidi Kreditgarantie Südtirol. Die Sprechstunden werden von den Garfidi-Experten durchgeführt und vermitteln einen kompakten Überblick über verfügbare Finanzierungs- und Garantieinstrumente. Darüber hinaus werden bestehende Finanzierungen, Konditionen und Sicherheiten der interessierten Betriebe analysiert und mögliche Optimierungen aufgezeigt.<BR \/><BR \/><h3>\r\nInhalte der Beratungssprechstunden<\/h3>\r\nIm Mittelpunkt der Garfidi-Sprechstunden stehen unter anderem die Analyse bestehender Kredite und Finanzierungen anhand eines Banken- bzw. Finanzierungsspiegels, eine Orientierung zu Konditionen und Ausnutzung bestehender Finanzierungsrahmen sowie eine erste Prüfung bestehender Garantien (Hypotheken, Bürgschaften) und Aufzeigen von Alternativen mit Schwerpunkt auf die möglichen Garantieleistungen von Garfidi. „Neben dem Garfidi-Point, der in der HGV-Unternehmensberatung angesiedelt ist, intensivieren wir die Zusammenarbeit mit Garfidi, um unseren Mitgliedern eine kompetente Beratung in Punkto Finanzierung von Investitionen zu bieten“, freut sich HGV-Direktor Raffael Mooswalder.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Sprechstunden mit Garfidi sind für HGV-Mitglieder kostenlos, müssen zuvor aber über die jeweiligen Büros des HGV vorgemerkt werden.