Inzidenz innerhalb von 10 Tagen verdoppelt

Die Inzidenz in Südtirol steigt immer weiter: Innerhalb von 10 Tagen hat sich der Wert verdoppelt. Aktuell liegt er bei 330. Die gute Nachricht: Es ist der neunte Tag in Folge, ohne dass im Land ein Corona-Toter zu beklagen war. Ein Intensivpatient, 42 Normalpatienten müssen in den Krankenhäusern betreut werden. 341 Neuinfektionen vermeldet der Sanitätsbetrieb am Freitag.