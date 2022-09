Inzidenz macht einen Sprung: 335 Neuinfektionen

Die Inzidenz in Südtirol macht einen Sprung: von 302 auf 319 in nur einem Tag. In den letzten 24 Stunden wurden 204 PCR-Tests untersucht und dabei 12 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 323 positive Antigentests – aber glücklicherweise keine Todesopfer.