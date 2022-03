Inzidenz sinkt erneut: 593 Neuinfektionen und 3 Todesfälle

Untersuchte Abstriche gestern (29.03.): 660Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 60Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 197.473Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 861.228Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 314.679 (+155)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.789.534Durchgeführte Antigentests gestern: 3582Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 533Nasenflügeltests, Stand 29.03.: 1.472.922 Tests gesamt, 20.435 positive Ergebnisse, davon 2.633 bestätigt, 485 PCR-negativ.0-9: 69 = 12%10-19: 81= 14%20-29: 64= 11%30-39: 89= 15%40-49: 83= 14%50-59: 101= 17%60-69: 35= 6%70-79: 34= 6%80-89: 22= 4%90-99: 15= 3%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 69Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 32 (Stand 29.03.)In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 5Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 3Todesfälle: 1448 Personen (+3; 1M 70-79, 1F 70-79, 1F 80-89)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 7.256Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 300.221Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 307.477Geheilte Personen insgesamt: 189.372 (+0)Aufgrund der unterschiedlichen Vorgaben auf nationaler und regionaler Ebene gab es bei den Infektionszahlen bisher eine Diskrepanz. Die gemeldete Gesamtzahl der Infektionen, die in Südtirol aufschien, unterschied sich von jener, die in Rom registriert wurde. Diese divergierenden Zahlen wurden nun korrigiert.Bis Mitte Jänner 2021 „verrechnete“ das Gesundheitsministerium in Rom nur positive PCR-Tests, während Südtirol auch Personen mit positiven Antigentests als Corona-Positive zählte. Das Südtiroler Vorgehen war epidemiologisch nachvollziehbar, da damit auch die Antigentest-Positiven isoliert werden konnten und so die Verbreitung des Virus verlangsamt werden konnte.Nichtsdestotrotz tat sich bei den Zahlen damit eine Diskrepanz zwischen den von Rom veröffentlichten Daten und jenen in Südtirol publizierten auf. Diese Diskrepanz wurde nun richtiggestellt. Mit Februar 2021 wurden die täglichen Zahlen an die Vorgaben von Rom angeglichen.Bereits seit 2020 gab es eine Debatte mit Rom und anderen Regionen über die Definition eines positiven Falles. Darüber, welche positiven Fälle nach Rom gemeldet werden müssen und darüber, wann die Hochprävalenzphase beginnt und wann diese endet. Dies ist deshalb wichtig, weil in einer Hochprävalenzphase laut Rundschreiben des Gesundheitsministeriums positive Antigentests nicht durch einen PCR-Test bestätigt werden müssen.Nach einer mehrmonatigen Diskussion und Interpretation der anzuwendenden Regeln sowie einer Neubewertung der römischen Mitteilungen wurde klar, dass eine Korrektur der Gesamtzahlen aufgrund der Vorgaben notwendig sei, die rein technischer Natur sein würde. Diese wurde mit heutigem Datum nun durchgeführt. Damit wurden die gemeldeten Zahlen zwischen Rom und Südtirol nun in Einklang gebracht.Die Tatsache, dass Antigentests bereits frühzeitig als Nachweis für das Virus anerkannt wurden – Monate später geschah das im gesamten Staatsgebiet – hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass Infektionsketten frühzeitig erkannt und unterbrochen werden konnten. So konnte die Verbreitung des Virus verlangsamt werden.Im Rahmen der Überarbeitung der Anzahl der Neuinfektionen wurde auch ein Abgleich der verschiedenen Datenbanken durchgeführt, wodurch sich auch Verschiebungen bei einigen anderen Indikatoren ergeben haben. Zu nennen ist etwa die Anzahl der Antigentests (heute 2.789.534), die bisher eine Quote der nasalen Antigentests enthalten hat. In den nächsten Tagen wird die Gesamtzahl der nasalen Antigentests nachgereicht.