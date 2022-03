Inzidenz steigt weiter: 601 Neuinfizierte – 3 Intensivpatienten – 2 Tote

Die Zahlen in Südtirol steigen nach Wochen wieder an. Warum das so ist, erklärt der stellvertretende Covid-Einsatzleiter Patrick Franzoni im STOL-Interview, das lesen Sie hier. Untersuchte Abstriche gestern (09.03.): 643Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 34Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 195.011Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 850.046Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 295.654 (+194)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.370.518Durchgeführte Antigentests gestern: 5.039Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 567Nasenflügeltests, Stand 09.03.: 1.455.744 Tests gesamt, 18.405 positive Ergebnisse, davon 2.573 bestätigt, 483 PCR-negativ, 15.349 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.Anzahl der positiv Getesteten vom 09.03.2022 nach Altersgruppen:0-9 Jahre: 48 Personen = 8 Prozent10-19: 107 = 18%20-29: 78 = 13%30-39: 87 = 14%40-49: 111 = 18%50-59: 86 = 14%60-69: 36 = 6%70-79: 26 = 4%80-89: 20 = 3%90-99: 2 = 0%100+: 0 = 0%Gesamt: 601 = 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 57Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 43 (Stand 07.03.)In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 3Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 3Verstorbene: 1.422 (+2: 1M 70-79, 1F 90+)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 5767Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 289.062Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 294.829Geheilte Personen insgesamt: 188.278 (+408)

stol/sabes