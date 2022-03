Inzidenz steigt weiter: 642 Neuinfektionen – wieder mehr Intensivpatienten

In 24 Stunden wurden in Südtirol 642 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 45 mittels PCR-Abstrich und 597 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Donnerstag mitteilt. Die Wocheninzidenz ist von 773 auf 797 gestiegen. Auch die Zahl der Intensivpatienten ist von 3 auf 5 gestiegen.