Corona-Hotspot in Natz-Schabs

Am gestrigen Mittwoch zählte der Südtiroler Sanitätsbetrieb insgesamt 31 aktuell infizierte Bürger in der Gemeinde Natz-Schabs. 62 Personen befinden sich in Quarantäne. Bürgermeister Alexander Überbacher appellierte an die Bürger der Gemeinde zu erhöhter Vorsicht.Er rief dazu auf, die AHA-Regeln genaustens einzuhalten und Zusammenkünfte außerhalb des Haushaltes zu meiden. Vergangene Woche hatte der Kindergarten Schabs wegen Corona-Fällen schließen müssen. Ursache des Ausbruchs in der Gemeinde sollen private Feiern gewesen sein.Der landesweite Inzidenz-Wert liegt in Südtirol derzeit bei 74. Doch die Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden sind enorm. Hier geht's zum s+ Artikel mit einer Übersicht der Inzidenz-Werte aller Gemeinden.

mpi/stol