<BR \/>Dabei seien mehr als 300 neue Fälle gemeldet worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass das wahre Ausmaß des Ausbruchs zwei- bis viermal so groß sein könnte, wie die offiziellen Daten vermuten lassen. Es ist bereits der 17. Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Kongo. Er wurde Mitte Mai offiziell ausgerufen. Experten gehen jedoch davon aus, dass das Virus bereits Wochen zuvor im Umlauf war.<BR \/><BR \/>Auslöser ist die seltene Bundibugyo-Variante, die eine Sterblichkeitsrate von etwa 40 Prozent aufweist. Einen zugelassenen Impfstoff und Medikamente gibt es dafür nicht.