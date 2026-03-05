„Die Kurdistan-Region wird stets ein Grundpfeiler des Friedens bleiben und sich nicht auf Konflikte oder militärische Eskalationen einlassen, die das Leben und die Sicherheit unserer Bevölkerung gefährden“, hieß es in einer Erklärung Barsanis.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump soll nach einem Bericht der „Washington Post“ erwägen, die irakischen Kurden und oppositionelle Gruppen im Iran zu unterstützen, sollten sie in den Kampf gegen die iranische Führung ziehen. <BR \/><BR \/>Die irakischen Kurden haben zahlreiche Kämpfer an der rund 1.500 Kilometer langen Grenze zum Iran stationiert. Der TV-Sender CNN hatte unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, der US-Geheimdienst CIA arbeite an einer Bewaffnung der irakischen Kurden. Das dementierte Trump.<h3>\r\nTürkei beobachtet kurdische Gruppen „genau“<\/h3>Angesichts von Berichten über US-Pläne zur Bewaffnung kurdischer Milizen für einen möglichen Aufstand im Iran hat die Türkei erklärt, dass sie „terroristische“ kurdische Gruppierungen „genau“ beobachtet. Aktivitäten von Gruppen, „die ethnischen Separatismus vorantreiben“, bedrohten nicht nur die Sicherheit des Irans, erklärte das türkische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Vielmehr würde dies „den gesamten Frieden und die Stabilität der Region“ beeinflussen.<BR \/><BR \/>Das Verteidigungsministerium nannte ausdrücklich „terroristische Organisationen“ wie die PJAK – ein Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). „Wir beobachten die Aktivitäten der PJAK im Iran und regionale Entwicklungen“ genau.<BR \/><BR \/>Mehrere US-Medien hatten zuvor berichtet, dass die USA kurdische Milizen mit Waffen unterstützen wollen, um einen Aufstand im Iran zu provozieren. Dies wurde vom Weißen Haus dementiert. Fünf kurdische im Exil agierende Oppositionsgruppen, darunter die PJAK, hatten im vergangenen Monat eine politische Koalition angekündigt, deren Ziel es ist, die Islamische Republik zu stürzen und Selbstbestimmung zu erlangen.<h3>\r\nUnterstützung für Proteste im Iran<\/h3>Die Kurden, die vor allem über die Türkei, Syrien, den Irak und den Iran verstreut leben, sind eine der wichtigsten nicht-persischen ethnischen Minderheiten im Iran und unterstützen seit langem Proteste gegen die Führung in Teheran.<BR \/><BR \/>Der Iran-Krieg hatte am Samstag mit US-israelischen Angriffen auf die islamische Republik begonnen, worauf Teheran mit Gegenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion reagierte. Am Mittwoch erklärte Teheran, kurdische militante Gruppen im Irak angegriffen zu haben.