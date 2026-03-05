Etwa 40 Prozent der Angriffe erfolgten dem Bericht zufolge gegen Ziele in Israel. Am Samstag hatte der jüdische Staat gemeinsam mit den USA den Krieg gegen den Iran begonnen. Die restlichen rund 60 Prozent der iranischen Attacken richteten sich gegen „amerikanische Ziele“.<BR \/><BR \/> Neben Israel attackieren Irans Streitkräfte auch Stellungen in den Golfstaaten, darunter Bahrain, Katar, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak sowie Saudi-Arabien, wo die USA Stützpunkte unterhalten.<BR \/>Am Donnerstag meldeten iranische Medien außerdem den Einsatz einer der Raketen mit der größten Zerstörungskraft in ihrem Arsenal.<BR \/><BR \/> Eine ballistische Rakete vom Typ „Chorramschahr 4“ mit einem eine Tonne schweren Gefechtskopf sei auf eine Luftwaffenbasis in Tel Aviv gefeuert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.