Das Kraftwerk verfügt über den einzigen in Betrieb befindlichen Atomreaktor des Landes, der nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im Jahr 2011 erstmals ans Stromnetz angeschlossen worden war. Russland war am Bau des AKW beteiligt, Hunderte russische Techniker unterstützten seitdem den Betrieb vor Ort. Sie wurden seit Beginn des Iran-Krieges nach und nach abgezogen.<BR \/><BR \/>Russland erklärte sich zudem im Falle eines Abkommens zwischen Washington und Iran über ein Ende des Krieges erneut bereit, angereichertes iranisches Uran auf seinem Territorium aufzunehmen. „Dieser Vorschlag wurde von Präsident Wladimir Putin im Rahmen von Kontakten mit den Vereinigten Staaten und Ländern der Region unterbreitet“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow während seiner täglichen Pressekonferenz in Moskau. „Das Angebot besteht weiterhin, wurde aber noch nicht umgesetzt.“<BR \/><BR \/>Nach Einschätzung der IAEA ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet. US-Präsident Donald Trump bezeichnete das iranische Atomprogramm als einen der Gründe für den Iran-Krieg.