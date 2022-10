Iran strahlt angebliches Spionage-Geständnis zweier Franzosen aus

Sie hätten „die Voraussetzungen für eine Revolution und den Sturz des iranischen Regimes schaffen“ wollen, sagte die Frau, die ihren Namen mit Cécile Kohler angab. Ein ebenfalls Französisch sprechender Mann sagte in dem Video, der französische Geheimdienst wolle „Druck auf die Regierung“ in Teheran ausüben.Frankreich warf dem iranischen Staat vor, Kohler und ihren Mann Jacques Paris als „Geiseln“ genommen zu haben. Das Außenministerium in Paris verurteilte die Verbreitung des angeblichen Geständnisses als „unwürdige, empörende Inszenierung“ und forderte die sofortige Freilassung der beiden Franzosen.Das Vorgehen des Iran sei „inakzeptabel“ und unvereinbar mit dem internationalen Recht, erklärte das Ministerium in Paris. „Diese Maskerade enthüllt die Missachtung der menschlichen Würde, die die iranischen Behörden charakterisiert.“Die beiden Franzosen waren im Mai festgenommen worden, als im Iran Lehrer für eine Anpassung ihrer Gehälter und die Freilassung von bei früheren Protesten festgenommenen Kollegen demonstrierten. Die iranischen Behörden warfen dem französischen Paar vor, sich mit Vertretern iranischer Lehrergewerkschaften getroffen und versucht zu haben, „eine Art Protest auszulösen, um Unruhen zu schüren“. Sie seien mit dem Ziel in den Iran eingereist, „die Gesellschaft zu destabilisieren“.Nach Angaben aus französischen Gewerkschaftskreisen handelt es sich bei dem Paar um eine Vertreterin der Lehrergewerkschaft Fnec FP-FO und ihren Ehemann. Demnach machten sie während der Osterferien Urlaub im Iran.Die Verbreitung des angeblichen Geständnisses erfolgt vor dem Hintergrund der massiven Proteste im Iran wegen des Todes der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Die Regierung in Teheran machte mehrfach ausländische Kräfte für die Proteste verantwortlich. Vergangene Woche hatte das iranische Geheimdienstministerium mitgeteilt, im Zusammenhang mit den Protesten seien 9 Ausländer festgenommen worden.