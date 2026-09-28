<BR \/>„Sie alle sind über einige dieser gesellschaftlichen Anomalien besorgt“, sagte der Justizchef in Teheran, wie aus einem Video der Nachrichtenagentur Misan hervorgeht.<BR \/><BR \/>„Dieser Zustand der Nacktheit ist nicht erträglich“, sagte Mohseni-Edschehi mit Blick auf Frauen in Irans Metropolen, die sich den strengen islamischen Kleidungsvorschriften widersetzen. Seinen Worten zufolge sollen, wenn nötig, auch „polizeiliche, nachrichtendienstliche und gerichtliche Maßnahmen“ erfolgen.<BR \/><BR \/> Gesellschaftlicher Gegenwind dürfe die Behörden nicht abschrecken.<BR \/>In den vergangenen Jahren hat sich der Protest vieler iranischer Frauen gegen die strengen islamischen Gesetze intensiviert. Im Herbst 2022 gingen Massen unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ gegen die repressive Politik auf die Straßen, doch die Demonstrationen wurden gewaltsam niedergeschlagen. In den letzten Jahren und insbesondere im Zuge des Iran-Kriegs widersetzen sich Frauen in der Öffentlichkeit immer mutiger den Kleidungsvorschriften.