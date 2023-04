Irreführende Werbung bei E-Zigaretten? Kartellbehörde ermittelt gegen Amazon

In der Werbung für Glo Hyper X2 werde nicht ausdrücklich oder nur unzureichend darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Geräts mit der Freisetzung von Nikotin verbunden ist. In einigen Werbungen werde betont, dass der Konsum „nikotinfrei“ ist. Ähnliche Informationsmängel bestünden bei der Warnung, dass das Produkt ausschließlich für Erwachsene bestimmt sei.„Das Auslassen oder die Irreführung über diese wesentlichen Informationen in der Produktwerbung könnte die Verbraucher dazu veranlassen, eine andere Entscheidung zu treffen, als sie sonst getroffen hätten, und sie, insbesondere Minderjährige, dem Risiko aussetzen, unwissentlich gesundheitliche Schäden zu erleiden“, betonte die italienische Kartellbehörde.