Irrfahrt mit 90: Vermisster Osttiroler wohlbehalten in Ridnaun gefunden

Der offensichtlich verwirrte Mann war alleine im Weiler Maiern im hinteren Ridnauntal unterwegs.





Vorsichtig näherten sich die Carabinieri dem Mann und versuchten, dessen Identität zu klären. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen – in wenigen Tagen 90-jährigen – Österreicher handelte, der keine Ahnung hatte, wo er war.Zwar kehrte im Gespräch langsam wieder die Erinnerung zurück, doch konnte er nicht erklären, warum er in Südtirol war und woher genau er stammte.Die Carabinieri begleiteten den Mann zu einem nahe gelegenen Hotel, wo er aufgepäppelt wurde, während die Ordnungshüter die europäischen Datenbanken durchforsteten.Dort stießen sie auf eine Vermisstenanzeigen aus Lienz in Osttirol, die die Verwandten des Mannes aufgegeben hatten.So konnte schließlich die Reise des Mannes nachvollzogen werden: Er war wohl mit seinem Auto mehrere Stunden lang gefahren, blieb dann jedoch auf einem schlammigen Weg im Ridnauntal stecken und kam nicht mehr weiter.Er stieg aus und irrte umher, verlor sowohl die Orientierung als auch sein Fahrzeug, bis er schließlich auf die Carabinieri traf.Der erleichterte Sohn konnte seinen Vater wenige Stunden später in Sterzing abholen und ihn wieder nach Hause bringen. Währenddessen hatten sich die Carabinieri um den Mann gekümmert, der sich immer wieder für das von ihm verursachte Durcheinander entschuldigte.

liz