Ischia: Das achte Opfer ist der 15-jährige Michele

Achtes Opfer: 15 Jahre alt

Foto: © ANSA / Ciro Fusco

Die Staatsanwaltschaft von Neapel untersucht indes, inwieweit ungehört gebliebene Warnungen des Ingenieurs Giuseppe Conte, des ehemaligen Bürgermeisters von Casamicciola auf Ischia Einfluss auf das Unglück gehabt haben. Der ehemalige Bürgermeister berichtete, dass er 4 Tage vor der Tragödie, am 22. November, per Pec-Mail an die zuständigen Behörden (den Präfekten von Neapel, den Präfekturbeauftragten von Casamicciola, den Bürgermeister und den Zivilschutz von Kampanien) geschickt hatte, um sie vor den Gefahren zu warnen, die den Bürgern von Casamicciola durch die vorhergesagten starken Regenfälle drohten.In Casamicciola bleibt keine Zeit zum Trauern, denn inzwischen wurde die achte Leiche, die des 15-jährigen Michele Monti, aus dem Schlamm geborgen. Für die an den Ausgrabungsarbeiten beteiligten Retter gilt es, schnell zu handeln, bevor eine neue Schlechtwetterwelle, die zwischen morgen und Mittwoch über den südlichen Regionen erwartet wird, die Suche nach den 4 Vermissten, von denen noch immer jede Spur fehlt, unmöglich macht. Die Feuerwehr, die seit mehr als 48 Stunden auf der Insel im Einsatz ist, konzentrierte ihre Tätigkeit auf die Celario-Straße, die von der Schlammlawine mitgerissen wurde. Dort wurde in den frühen Morgenstunden die Leiche von Michele gefunden, der mit seinen kleinen Geschwistern Maria Teresa und Francesco, die gestern gefunden wurden, eine der beiden Familien bildete, die durch die Tragödie ausgelöscht wurden. Auch der Hund der Familie wurde leblos aufgefunden.Jede Spur fehlt weiterhin von den Eltern, Vater Gianluca, ein Taxifahrer, und Mutter Valentina. Auch der Partner von Eleonora Sirabellas und eine weitere junge Frau soll bei ihnen gewesen sein. Niemand gibt sich Illusionen hin: Sie lebend zu finden, gliche einem Wunder.Heute haben Taucher auch damit begonnen, den Meeresboden in der Nähe des Hafens mit Sonargeräten zu sondieren. Die Suche nach den Vermissten und die Eingrenzung der roten Zone, die Klärung der Frage, wie viele Gebäude von dem Erdrutsch betroffen waren und ob und wann die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren können, sind die Prioritäten der Rettungskräfte.