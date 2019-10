Isolierte Familie: Auch Vater festgenommen

Weitere Angaben wurden vorerst nicht gemacht. Ein 58-jähriger Mann aus Österreich ist bereits in Haft. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Haftrichter den Haftbefehl gegen ihn wegen Freiheitsberaubung bestätigt und die Untersuchungshaft verlängert.

Der Österreicher Josef B. ist der Mieter des Bauernhofes in dem Dorf Ruinerwold, in dem Anfang der Woche der Vater und sechs jetzt erwachsene Kinder entdeckt worden waren. Sie sollen dort neun Jahre lang isoliert von der Außenwelt in einem abschließbaren Raum gehaust haben.

Ein Sohn der Familie, ein 25 Jahre alter junger Mann, hatte Anfang der Woche in der Dorfschenke um Hilfe gebeten und dadurch die Sache ins Rollen gebracht. Die Polizei hatte dann auf dem Hof die Familie entdeckt.

Über die Motive ist bisher noch nichts bekannt geworden. Am Donnerstag hatte es zunächst Hinweise gegeben, dass zumindest der jetzt festgenommene Vater der Familie zumindest früher Mitglied einer Sekte gewesen war. Ein Sprecher der auch als Moon-Sekte bekannten Vereinigungskirche hatte bestätigt, dass der Mann einige Zeit Mitglied gewesen sei. Die Vereinigungskirche in Österreich wies dies hingegen in Bezug auf Josef B. zurück.

Allerdings wären laut Experten die Lebensweise der Familie und auch ein etwaiges Warten auf ein baldiges Ende der Welt, wie zuvor von manchen Medien berichtet, für Anhänger der Vereinigungskirche untypisch. Diese vom Koreaner Sun Myung Moon 1954 gegründete neureligiöse Bewegung verbindet Ideen aus dem Christentum mit traditionellen asiatischen Elementen und einem Personenkult um den 2012 verstorbenen Gründer und seine Familie. In der Öffentlichkeit bekannt wurde die Bewegung vor allem durch die von ihr durchgeführten Massenhochzeiten.



apa