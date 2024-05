Israel eröffnet neuen Übergang für Hilfsgüter in Nord-Gaza

3 Tage war Grenzübergang im Osten geschlossen

Zudem seien im südisraelischen Hafen Ashdod im Auftrag des UNO-Welternährungsprogramms (WFP) Dutzende Lastwagen abgewickelt worden, die Mehl liefern sollten. Die Abwicklung dieser Lastwagen bestätigten auf AFP-Anfrage zunächst weder das WFP noch die für die Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten zuständige israelische Behörde Cogat. Ein AFP-Korrespondent beobachtete in der Stadt Gaza jedoch erstmals seit dem Beginn des israelischen Bodentruppeneinsatzes im Süden des Gazastreifen rund 30 Lkw mit Hilfsgütern, die aus Norden kommend in die Stadt einfuhren.Die israelische Armee hatte am Dienstag ungeachtet internationaler Kritik eine Bodenoffensive in der im äußersten Süden des Gazastreifens gelegenen Stadt Rafah ausgeführt – und dabei unter anderem den in der Stadt gelegenen Grenzübergang unter ihre Kontrolle gebracht. Ägypten, an dessen Grenze Rafah liegt, weigert sich seither, die Lieferung von Hilfsgütern mit Israel abzustimmen. Israel hatte in der vergangenen Woche zudem 3 Tage lang den im Osten des Gazastreifens gelegenen Übergang Kerem Shalom geschlossen, nachdem dieser von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas nach deren eigenen Angaben beschossen worden war. Am 8. Mai eröffnete die Armee den Übergang wieder. Hilfsorganisationen beklagen jedoch, wegen Treibstoffmangels und der Kämpfe in der Gegend dort keine Hilfslieferungen in Empfang nehmen zu können.Bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober hatte die Hamas nach israelischen Angaben 1.170 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel geht seitdem massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, inzwischen mehr als 35.000 Menschen getötet.