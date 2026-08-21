Das in rund 600 Meter Höhe gelegene Gelände Ali al-Taher gilt als strategisch wichtiger Punkt mit Blick auf weite Teile der Region. Das Gebiet ist ein wichtiger Einsatz- und Einflussraum der proiranischen Hisbollah-Miliz und wiederkehrender Brennpunkt im Konflikt mit Israel. Aus Kreisen der Hisbollah hieß es, die Organisation werde die Kontrolle über Ali al-Taher an niemanden abgeben. Dort soll sich auch ein unterirdisches Tunnelsystem der Miliz befinden.<BR \/><BR \/>Die Hisbollah hatte den Libanon in den von den USA und Israel Ende Februar begonnenen Iran-Krieg hineingezogen, indem sie kurz nach Kriegsbeginn Raketen auf Israel abfeuerte. Israel reagierte darauf mit Angriffen und einer Bodenoffensive, bei der mehr als 4.000 Libanesen getötet wurden. Trotz Waffenruhe ist das israelische Militär weiterhin im Südlibanon stationiert und verübt weiterhin nahezu täglich Angriffe. Die Kämpfe um Ali al-Taher standen dabei zuletzt im Fokus.