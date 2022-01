Israel: Herzmuskelentzündung bei geimpften Jugendlichen sehr selten

Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus sind nach neuen Zahlen des israelischen Gesundheitsministeriums schwere Nebenwirkungen insgesamt sehr selten. In der Gruppe der 12- bis 15-Jährigen wurde laut dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht etwa bei rund 900 000 Impfungen in 15 Fällen eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung) gemeldet.